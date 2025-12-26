المنتخب المصري أول المتأهلين إلى دور الـ 16 في بطولة أمم أفريقيا

نجح المنتخب المصري في أن يكون أول المتأهلين إلى دور الـ 16 في بطولة أمم إفريقيا «المغرب 2025» بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. ونجح محمد صلاح في قيادة المنتخب المصري إلى الفوز بهدف من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 45، قبل أن تشهد دقائق الوقت الإضافي من الشوط الأول طرد محمد هاني، مدافع المنتخب المصري، بعد حصوله على الإنذار الثاني. بالنتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحل منتخب أنغولا في المركز الثالث ومنتخب زيمبابوي في المركز الرابع قبل الجولة الثالثة الأخيرة يوم الاثنين المقبل، التي يلتقي فيها المنتخب المصري مع نظيره الأنغولي، بينما يواجه منتخب جنوب إفريقيا منتخب زيمبابوي.