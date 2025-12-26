الخطيب يحضر قمة مصر وجنوب أفريقيا في المغرب

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مباراة منتخب بلاده وجنوب أفريقيا ضمن كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، وجاء ذلك بعد ساعات من وصوله إلى المغرب من أجل حضور مباريات البطولة المقررة حتى 18 يناير 2026، وتقديم الدعم للمنتخب المصري.

وكشفت مصادر من النادي الأهلي، أن من المقرر أن يزور الخطيب أيضاً خلال تواجده في المغرب، معسكر منتخب مصر في مدينة أكادير لدعم المنتخب ومساندة اللاعبين في البطولة الإفريقية.

وسافر الخطيب إلى المغرب، استجابة لدعوة رسمية تلقاها لحضور البطولة، وينتظر أن يقضي بضعة أيام في إجازة خاصة ببعض المدن المغربية، وربما يسافر من هناك إلى فرنسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية بناء على نصيحة طبيبه المعالج الذي طالبه بالحصول على إجازة خاصة.