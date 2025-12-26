نقطة أولى لأنغولا وزيمبابوي في أمم أفريقيا «المغرب 2025»

تعادل منتخب أنغولا لكرة القدم مع منتخب زيمبابوي 1- 1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

وتقدم منتخب أنغولا بهدف سجله جيلسون دالا في الدقيقة 24 وتعادل منتخب زيمبابوي بهدف سجله ناوليدج موسونا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة، حيث كان منتخب أنغولا خسر مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا 1 - 2 فيما خسر منتخب زيمبابوي بذات النتيجة أمام المنتخب المصري.