مورايس: الفوز بكأس سوبر إعمار يتطلب الجاهزية والالتزام



أكد البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، أن الفوز بلقب كأس سوبر إعمار في المباراة التي تجمع فريقه غداً السبت بشباب الأهلي يتطلب جاهزية ذهنية عالية، إلى جانب الالتزام بالجوانب التكتيكية، مشيراً إلى أن مثل هذه المواجهات تحسمها التفاصيل والتحولات داخل الملعب مع قدرة الفريق على الاستفادة من الفرص المتاحة.



وقال مورايس إن الفريقين يضمان أفضل العناصر، ويتطلعان لتقديم مباراة تليق بقيمة النهائي وتسعد الجماهير، مؤكداً أن الجوانب التكتيكية تلعب دوراً محورياً في مواجهات تشهد تحولات مستمرة تزيد من الإثارة، وشدد مدرب الشارقة على أهمية الجانب النفسي، موضحاً أنه يمنح اللاعبين مساحة لإظهار قدراتهم ضمن الإطار التكتيكي، في ظل امتلاك الفريقين لمجموعة مميزة من المواهب القادرة على صناعة الفارق.



ولفت مورايس إلى الزخم الإعلامي والتسويقي الذي يسبق دائماً مباراة البطولة وما تحظى به من اهتمام، مؤكداً أن وصول اسم «إعمار» لأكثر من 209 ملايين متابع خلال العامين الماضيين يعكس قيمة الحدث، ويبرز أهمية العمل الجماعي لجذب الجماهير.



واختتم مورايس حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم لعبة جماعية، وأن النجاح ثمرة عمل متكامل، مشيداً بفترة الإعداد التي أمضاها مع الفريق قبل النهائي، والتي اعتبرها كافية للتحضيرات رغم قصرها مقارنة بالفترة السابقة، وتحديداً قبل مواجهة الهلال السعودي يوم الاثنين الماضي في البطولة الآسيوية.