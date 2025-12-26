باولو سوزا: «مباراة السوبر» فرصة للفوز بلقب جديد



أعرب البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، عن فخره واعتزازه بالمشاركة مع فريقه في مباراة كأس السوبر للموسم الجاري، وتمنى أن يلعب فريقه بأسلوبه أمام الشارقة، على إستاد آل مكتوم، وأكد حرصه على تعزيز ثقافة الفوز لدى لاعبيه منذ يومه الأول مع النادي.



وعن كيفية إعداده للفريق نفسياً وفنياً بعد الخسارة الثلاثاء الماضي، أمام مضيفه السد القطري في النسخة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، قال سوزا: «هناك عوامل كثيرة حول المباراة هذا الموسم، ومنها أنه لدينا متطلبات فنية وبدنية أعلى من الموسم الماضي، ولدينا غياب سردار أزمون وهو بالتأكيد مؤثر، ولكن كلنا ثقة في بقية اللاعبين، وعملية التدوير كانت أقل هذا الموسم، وندرك مدى قوة المنافس جيداً، وأننا لم نخسر أمام الشارقة في الوقت الفعلي لمبارياتنا خلال هذا العام، وخسرنا فقط بركلات الجزاء، ولذا ثقتي أعلى بالفوز رغم أننا حصلنا على راحة أقل من الشارقة بعد مشاركة الفريقين في البطولة الآسيوية».



وبالنسبة لغيابات شباب الأهلي في مباراة السوبر، والفارق بين مباراة الغد، ومباراة السوبر في الموسم الماضي عندما توج «الفرسان» باللقب، قال سوزا: «أنا جئت إلى شباب الأهلي للفوز بالألقاب، وبرهنا على ذلك في الموسم الماضي، ولذا بالنسبة لي مباراة السوبر غداً، فرصة للفوز بلقب جديد، من خلال زرع عقلية الفوز لدى اللاعبين».



وتابع: «نملك جميع العوامل للفوز ضد فريق قوي، وكان لدينا لاعبون محوريون مثل سردار في الموسم الماضي، ولكن غيابه سيجبرنا على تغيير طريقتنا، والعامل النفسي والتركيز مطلوب، ولا يوجد فريق أفضل من شباب الأهلي، ولكن التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق، وبالتأكيد نحن نسعى دائماً إلى خلق الفرص للتسجيل، ودائماً ما نتفوق في ذلك على الخصم، وسنبحث خلال سوق الانتقالات المقبلة، لتدعيم الصفوف بما يخدم طموحنا في حصد المزيد من البطولات».



ومن جانبه، قال محمد جمعة المنصوري لاعب شباب الأهلي: «نحن جاهزون للمباراة ومواجهة الشارقة، والذي ندرك أنه فريق قوي، ولديه لاعبون على مستوى عال، وسنتبع تعليمات مدربنا، ونتمنى أن تكون بطولتنا الأولى هذا الموسم، لأن ارتداء شعار شباب الأهلي يحملنا مسؤولية كبيرة، ونسعى إلى الفوز باللقب وإهدائه إلى جماهير الفريق».



وأضاف: «منذ تصعيدي للفريق الأول في الموسم الماضي مع سوزا، وأنا أرى أن المدرب لديه شغف كبير بالفوز والانتصارات، ولذا سنقدم كل ما لدينا في مباراة السوبر، وتعويض خسارتنا في المباراة الأخيرة أمام السد، والتي قدمنا فيها أداء جيد، ولكننا فقدنا التركيز بالدقائق الأخيرة، وخسرنا المباراة، ونتمنى إسعاد الجمهور بلقب جديد».