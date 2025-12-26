الوصل يكسر حاجز «الصمت» بعد 65 يوماً قبل مواجهة دبا



ارتفعت الروح المعنوية في الوصل بعد أن فتح صفحة جديدة مع الانتصارات، بالفوز الذي حققه على الوحدات الأردني مساء الأربعاء الماضي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2، في انتصار كسر به حاجز الصمت، وأعاد الابتسامة لجماهيره بعد 65 يوماً لم يعرف خلالها طعم الفوز في 4 منافسات مختلفة، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه دبا يوم الأحد في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.



وجاء الفوز الأخير للوصل بعد سلسلة نتائج سلبية امتدت عبر 7 مباريات، شكلت ضغطاً كبيراً على الفريق ولاعبيه، وأثارت قلق جماهيره وشهدت خسارة صادمة أمام دبا في كأس رئيس الدولة، أنهت مشواره مبكراً من دور الستة عشر، كما خسر الفريق أمام الجزيرة في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد تعادل سلبي في لقاء الذهاب، ليودع بطولة أخرى دون تحقيق الطموحات المرجوة.



وعلى صعيد الدوري، اكتفى الوصل بتعادلين متتاليين، الأول أمام خورفكان 1-1 في الجولة السابعة، والثاني سلبيا أمام عجمان في الجولة الثامنة، ما زاد من حالة الإحباط، في وقت تعادل فيه آسيويا أيضا أمام المحرق البحريني والاستقلال الإيراني في الجولتين الرابعة والخامسة من دور المجموعات، وكان آخر فوز حققه الوصل قبل هذه السلسلة قد عاد إلى 18 أكتوبر الماضي، عندما تغلب على النصر 2-1 في الجولة السادسة من الدوري، قبل أن يدخل بعدها في دوامة النتائج السلبية.



وجاء الفوز على الوحدات ليمنح الوصل دفعة معنوية كبيرة، ويعيد الثقة للاعبين، ويفتح الباب أمام استعادة التوازن، وذلك قبل عودته للمنافسات المحلية بلقاء دبا يوم الأحد ضمن الجولة العاشرة، وهي مواجهة يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز، واستكمال العودة إلى سكة الانتصارات، والثأر في الوقت ذاته من الخسارة السابقة.