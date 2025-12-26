3 إصابات تنهي مشوار غابياديني مع النصر



أنهى نادي النصر عقد مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني بالتراضي بعد عامين ونصف قضاها اللاعب مع الفريق، بسبب تعدد إصاباته، حيث عانى غابياديني من 3 إصابات عضلية استغرقت وقتاً طويلاً للتعافي، كانت الإصابة الأولى في موسمه الأول مع الفريق وتحديداً في فبراير 2024 وأبعدته أكثر من 45 يوماً عن الملاعب، والإصابة الثانية تلقاها في فبراير 2025 خلال الجولة 14 من الدوري وتسببت في إنهاء موسمه مبكراً مع الفريق، وجاءت الإصابة الثالثة بداية الموسم الحالي والتي تسببت في استبداله بالمهاجم الأرجنتيني رامون ميريز حتى جاء قرار شركة النصر لكرة القدم بالاستغناء عنه نهائياً وقبل انتهاء عقده المقرر رسمياً بنهاية الموسم.

خلال مشواره مع النصر لم ترتقِ مستويات غابياديني إلى طموحات الفريق، حيث شارك في 45 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 17 هدفاً فقط، وشارك في الموسم الحالي في 3 مباريات لمدة 92 دقيقة قبل تعرضه للإصابة وخروجه من حسابات الفريق، ورغم شفائه من الإصابة وعودته إلى التدريبات إلا أن إدارة العميد قررت إنهاء عقده.