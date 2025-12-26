طموح التتويج يشعل قمة شباب الأهلي والشارقة على كأس السوبر



يتشارك شباب الأهلي والشارقة في السابعة و45 دقيقة من مساء السبت، طموح التتويج باللقب الأول في الموسم الجاري 2024-2025، عندما يلتقي الفريقان على استاد آل مكتوم بنادي النصر، سعياً للتتويج بالنسخة 18 من كأس سوبر إعمار، في ليلة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم في الدولة، لمتابعة المواجهة الأكثر تكراراً في تاريخ البطولة بين الفريقين، والتي شهدت صدارة شباب الأهلي لقائمة الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب، وتتويج الشارقة باللقب مرتين في عصر الاحتراف.



ويتطلع كل من الفريقين لتحقيق اللقب لمصالحة جمهوره بعد التعثر الأخير في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما خسر شباب الأهلي، الثلاثاء الماضي، أمام مضيفه السد القطري 2-4، والشارقة الاثنين الماضي، أمام ضيفه الهلال السعودي 0-1، ما يعني حصول الشارقة على أفضلية راحة 24 ساعة إضافية عن «الفرسان»، إلى جانب تجنب مشقة السفر للعب مباراته القارية خارج الديار.



وعلى الرغم من ذلك، يدخل الفريقان المباراة بجاهزية عالية لتحقيق الظهور الإيجابي في كأس السوبر للمرة 11 لشباب الأهلي، وللمرة 5 للشارقة، وفي تحدي قوي للفكر الفني البرتغالي بمواجهة خاصة بين باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، وخوسيه مورايس، مدرب الشارقة، ويطمح سوزا للحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على الوصل 4-1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والتتويج مدرباً للمرة الثانية بكأس سوبر إعمار، للانضمام إلى المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الذي سبق وحقق اللقب مدرباً مرتين، فيما يتصدر الروماني أولاريو كوزمين، مدرب المنتخب الوطني الأول حالياً، ومدرب شباب الأهلي والشارقة والعين سابقاً، قائمة المدربين الأكثر تحقيقاً للسوبر الإماراتي برصيد 5 ألقاب.



في حين سيكون مورايس أمام تحدي الانضمام إلى قائمة الفائزين باللقب لمرة واحدة مع كل من المواطنين عبدالعزيز العنبري، ومهدي علي، ومعهم التشيكي إيفان هيسك، والألماني وينفريد شايفر، والتونسي غازي الغرايري، والنمساوي جوزيف هيكرسبيرجر، والكرواتي زلاتكو داليتش، والهولندي مارسيل كايزر، والصربي ماركو نيكوليتش.



ويملك كل من الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في لقاء السوبر، ومنهم فيدريكو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، الذي سجل هدفين في تاريخ مباريات السوبر بالتساوي مع كل اللاعبين السابقين إبراهيما دياكيه، ماوريسيو إيمرسون، إيمانويل إيمينيكي، كريم كركار، مراد باتنا، وهوجو هنريكي.



ويذكر أن تاريخ البطولة شهد تفوقاً واضحاً لشباب الأهلي قبل اللقاء الرابع الذي يجمع بين الفريقين غداً، بتحقيق اللقب بالفوز 1-0 عام 2021، و6-2 عام 2023، بعدما سبق وتفوق الشارقة عام 2019 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وسجل «الفرسان» 16 هدفاً، واستقبلت شباكه 8 أهداف خلال مبارياته الـ10 السابقة في السوبر، فيما سجل الشارقة 3 أهداف، واستقبل 7 أهداف في مبارياته السابقة.



في حين سبق وجمعت 52 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات بعصر الاحتراف، وفاز خلالها شباب الأهلي في 26 مباراة، مقابل 7 انتصارات للشارقة، وتعادلا 19 مباراة، وسجل شباب الأهلي 88 هدفاً، والشارقة 58 هدفاً، وستكون مواجهة الغد الثامنة بين الفريقين في عام 2025 بكل المسابقات، ولم يحقق الشارقة الفوز في أي من المواجهات الـ7 هذا العام، وحقق شباب الأهلي الفوز في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مواجهات، كما سبق وتواجه الفريقان خلال 7 مباريات خلال ديسمبر بكل المسابقات في عصر الاحتراف، ولم يخسر خلالها شباب الأهلي، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادلا في 4 مباريات.