أرقام قياسية ونجوم بارزون في تاريخ كأس السوبر



على مدى تاريخ مباريات كأس سوبر إعمار للمحترفين، هناك العديد من اللاعبين الذين حفروا أسماءهم بحروف من الذهب، قبل مواجهة مساء الغد، والتي تجمع شباب الأهلي والشارقة، على استاد آل مكتوم.



ويتصدر إيمانويل إيمينيكي، قائمة أسرع الأهداف بعدما سجل هدفاً عند الدقيقة 2:53 في مواجهة العين والنصر عام 2015، ويليه أسطورة الوحدة والمنتخب الوطني إسماعيل مطر، بهدف عند الدقيقة 3:53 في مباراة الوحدة والعين عام 2019، ثم مراد باتنا، الذي سجل في اللقاء نفسه عند الدقيقة 6:23.



فيما يتصدر ماتيوس ليما، لاعب شباب الأهلي حالياً، قائمة أصغر اللاعبين تسجيلاً في كأس السوبر في عمر 19 عاماً و8 أشهر و6 أيام في نسخة 2023، وحل ثانياً في القائمة راشد محمد، لاعب النصر في نسخة 2019 وكان في عمر 19 عاماً و8 أشهر و9 أيام.



أما في قائمة أكبر اللاعبين تسجيلاً في السوبر، فيأتي لاعب العين إبراهيما دياكيه، في نسخة 2019، وكان في عمر الـ36 عاماً و3 أشهر، وحل إسماعيل مطر في المركز الثاني بتلك القائمة بعمر 35 عاماً و4 أشهر و18 يوماً في النسخة ذاتها.



في حين، يتصدر فيدريو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، لائحة اللاعبين الأكثر إسهاماً في تسجيل الأهداف وصناعتها برصيد 4 إسهامات، وأمامه فرصة كبيرة لتوسيع الفارق، وفي المركز الثاني يوجد مراد باتنا بـ3 إسهامات، وبرصيد إسهامين حل 12 لاعباً في القائمة، وهم إبراهيما دياكيه، ماوريسيو إيميرسون، كريم كركار، إيمانويل إيمينيكي، هوجو هنريكي، إسماعيل مطر، سباستيان تاجليابو، حارب عبدالله سهيل، عثمان كامارا، عدنان حسين، فابيو ليما، وجويلهيرم بالا.



أما أكثر اللاعبين مشاركة في كأس السوبر فكان عبدالعزيز هيكل، برصيد 7 مباريات، وتلاه مهند سالم، إبراهيما دياكيه، ماجد ناصر، وليد عباس، مدافع شباب الأهلي الحالي، والحارس خالد عيسى، برصيد 6 مباريات، وأكثر اللاعبين تتويجاً بكأس السوبر وليد عباس 6 ألقاب، وبرصيد 5 ألقاب كل من ماجد ناصر، عبدالعزيز هيكل، أحمد خليل، سالمين خميس، ماجد حسن،

ومحمد عبدالباسط.