الوصل في المستوى الأول لقرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا الثاني





تقام مراسم قرعة الأدوار الإقصائية لأندية دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 يوم 30 ديسمبر الجاري، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتجرى القرعة بعدما تأهلت 8 أندية من كل من منطقتي الغرب والشرق من دور المجموعات الذي اختتم يوم الأربعاء الماضي، لتحجز مقاعدها في الدور ثمن النهائي من النسخة 21، لثاني أهم بطولات الأندية للرجال في القارة الآسيوية، محافظة على آمالها في المنافسة على اللقب.



وتشهد قائمة الأندية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية مشاركة فريق واحد يخوض ظهوره القاري الأول، وهو كونغ آن هانوي الفيتنامي، إلى جانب 9 أندية تبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بدوري أبطال آسيا الثاني، وهي النصر السعودي، الوصل الإماراتي، الأهلي القطري، الاستقلال وفولاد سيباهان الإيرانيين، أركاداغ التركماني، غامبا أوساكا الياباني، بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وراتشابوري التايلاندي.



وستوضع فرق كل منطقة في مستويين خلال القرعة، حيث يضم المستوى الأول متصدري المجموعات، بينما يضم المستوى الثاني أصحاب المركز الثاني، وضم المستوى الأول لمنطقة الغرب كلاً من الوصل، الأهلي، النصر، والحسين الأردني، وضم المستوى الثاني الاستقلال، أركاداغ، فولاد سيباهان، والزوراء العراقي.



بينما ضم المستوى الأولى منطقة الشرق كلاً من ماكارثر الأسترالي، بيرسيب باندونغ الإندونيسي، تامبنيز روفرز السنغافوري، وغامبا أوساكا، وضمن المستوى الثاني كونغ آن هانوي، راتشابوري، بوهانغ ستيلرز، وبانكوك يونايتد التايلاندي.



ولن تشهد القرعة مواجهة فرق سبق أن تواجدت في المجموعة نفسها، إذ سيجري ضمان هذا المبدأ من خلال نظام القرعة الإلكتروني، الذي سيمنع أيضاً وقوع أي تعارضات محتملة، ومن المقرر أن تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال فبراير 2026، حيث تلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10 و11 و17 و18، ومنطقة الشرق أيام 11 و12 و18 و19. وتليها مباريات الدور ربع النهائي في مارس، أيام 3 و4 و10 و11 لمنطقة الغرب، و4 و5 و11 و12 لمنطقة الشرق، ثم قبل النهائي في أبريل، حيث تقام مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، يوم 16 مايو 2026.