19 هدفاً في 7 نهائيات.. استاد آل مكتوم معقل الأرقام القياسية في السوبر



يحمل استاد آل مكتوم الرقم القياسي في عدد مرات استضافة كأس سوبر إعمار، حيث ستكون قمة شباب الأهلي والشارقة غداً، هي النسخة الثامنة على الاستاد ذاته في تاريخ المواجهات على اللقب بعصر الاحتراف، كما أن مواجهات الفريقين الثلاث السابقة في كأس السوبر أقيمت على الملعب نفسه.



وشهدت الـ7 نسخ السابقة من كأس السوبر على استاد آل مكتوم 19 هدفاً، بنسبة وصلت لـ47%، من إجمالي 47 هدفاً في تاريخ المسابقة، ويتصدر شباب الأهلي المشهد التهديفي على الملعب نفسه بواقع 10 أهداف، وحل ثانياً كل من الشارقة ونادي الإمارات بـ3 أهداف، والوصل بهدفين، والوحدة بهدف واحد، وعلى صعيد الأهداف الفردية كان كريم كركار وكارتابيا أكثر من سجل على أرض الاستاد ذاته برصيد هدفين لكل منهما، وخاض شباب الأهلي 5 نهائيات على هذا الملعب وتوج 4 مرات وحل وصيفاً مرة واحدة، أما الشارقة فخاض جميع مبارياته الأربع في السوبر على هذا الملعب، وتوج مرتين وحل وصيفاً في مثلها.



ومن حيث التوزيع الزمني للأهداف، فتظهر الإحصاءات أن الدقائق الأخيرة من المباريات كانت الأكثر غزارة في التسجيل، حيث سجل 14 هدفاً في الفترة من الدقيقة 76 إلى 90، وهو أعلى رقم بين جميع الفترات، وتليها الفترة من 31 إلى 45 دقيقة بـ10 أهداف، ثم الدقائق من 61 إلى 75 بـ9 أهداف، وشهدت الدقائق من 1 إلى 15 ومن 16 إلى 30 تسجيل 4 أهداف فقط في كل فترة، فيما سُجل هدف وحيد في الوقت الإضافي.



وبالنظر إلى تقسيم الأهداف حسب الأشواط، يتضح تفوق الشوط الثاني بشكل واضح، حيث شهد تسجيل 28 هدفاً مقابل 18 هدفاً فقط في الشوط الأول، إضافة إلى هدف واحد في الوقت الإضافي، وجاءت الغالبية العظمى من الأهداف عبر اللعب المفتوح بإجمالي 29 هدفاً، ما يؤكد الطابع الهجومي المفتوح لمباريات كأس السوبر، في المقابل، سجلت 9 أهداف من ركلات الجزاء، و4 أهداف من الضربات الركنية، ومثلها من ضربات حرة غير مباشرة، إضافة إلى هدف وحيد من ضربة حرة مباشرة.