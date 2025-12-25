الصداقة تدفع ديمبلي ومبابي للسفر إلى المغرب لأجل عيون حكيمي



أكدت تقارير إخبارية أن النجمين الفرنسيين كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، يعتزمان حضور مباراة منتخب المغرب ضد مالي اليوم الجمعة في الرباط، ضمن بطولة الأمم الأفريقية دعماً لصديقهما المقرب أشرف حكيمي، وتعتبر صداقة الثلاثي نموذجاً بارزاً لروابط الصداقة القوية التي تتجاوز حدود الملعب، كما هو الحال في ما يخص عدداً من النجوم في عالم كرة القدم.



ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد غير أن علاقته بحكيمي وديمبلي نجمي باريس سان جيرمان ظلت راسخة وقوية وكثيراً ما تبادلا الدعم في مناسبات عدة سواء كانت صعبة أو جيدة، وهو ما دفع حكيمي للتعليق على هذه الصداقة بقوله إن علاقته بكليان مبابي مستمرة لأنها حقيقية ونابعة من القلب، وسبق لمبابي أن هنأ صديقه حكيمي بعد فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 مستعيداً الجائزة للعرب بعد سنوات سبع.



وترافق كل من مبابي وحكيمي وديمبلي للعب في فريق نادي باريس سان جيرمان قبل أن يفارقهما مبابي، فيما بقيت جذوة الصدقة بينهم مشتعلة لتجسد روح الزمالة والاحترام المتبادل بين اللاعبين على المستوى الشخصي والمهني.

ويذخر عالم كرة القدم بنماذج عدة لصداقات قوية بين نجوم اللعبة استمرت لسنوات طويلة مثل صداقة ليونيل ميسي ولويس سواريز اللذين صنعا ثنائياً مبدعاً في برشلونة وتعد صداقة تاريخية قوية وتجاوزت الملعب لتشمل لمّ شملهما في إنتر ميامي، وتأسيس نادٍ مشترك في الأوروغواي هو ديبورتيفو إل.إس.إم، وامتدت صداقة النجمين حتى حدود العائلة رغماً عن انفصالهما كروياً.



وهناك الصداقة الأشهر في تاريخ كرة القدم والتي تربط بين كريستيانو رونالدو ومارسيلو، حيث ترافقا في ريال مدريد وتحولت زمالتهما إلى علاقة أخوية عميقة مبنية على الاحترام والدعم المتبادل، وانعكس ذلك في الانسجام اللافت بينهما على أرضية الملعب ما أثمر عن انتصارات وألقاب للفريق الملكي، واستمرت حتى بعد رحيل كريستيانو عن الفريق، حيث تبادلا رسائل مؤثرة تعكس عمق الرابط بينهما.



ويذكر التاريخ الصداقة القوية للمدافعين باولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا، كمثال للصداقة التي دامت لسنوات في صفوف نادي ميلان الإيطالي، حيث حققا معاً العديد من الألقاب، مما عزز علاقتهما داخل وخارج العشب الأخضر، وظل ارتباطهما وثيقاً بعد اعتزالهما إذ ظهرا معاً في عدد من الفعاليات كأيقونتين من أيقونات الكرة الإيطالية.



ولا يمكن تجاوز الصداقة التاريخية لتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا والتي بدأت منذ كانا يلعبان في الأكاديمية وشكلا بعد ذلك ثنائياً من ذهب في صفوف برشلونة ومنتخب الماتدور الإسباني وقد اشتهرا بأسلوب (التيكي تاكا)، ويعكس تفاهمهما داخل الملعب علاقة قوية وصداقة عميقة تربطهما في الحياة اليومية، وسبق لإنييستا أن عبر عن سعادته بتولي تشافي تدريب برشلونة وتمنى له التوفيق.



