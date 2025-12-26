منتخبا المغرب ومصر يهدفان إلى تأهل مبكر في أمم أفريقيا



يسعى المنتخبان المغربي المضيف والمصري إلى حسم تأهلهما مبكراً إلى ثمن النهائي، عندما يواجهان مالي وجنوب أفريقيا الجمعة، في الرباط وأغادير، في الجولة الثانية من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.



وعانى أسود الأطلس والفراعنة في مباراتهما الأولى أمام جزر القمر (2-0) وزمبابوي (2-1)، لكنهما حققا الأهم وهو كسب النقاط الثلاث، وبالتالي سيرصدان الانتصار الثاني توالياً وضمان التأهل وصدارة المجموعتين الأولى والثانية بنسبة كبيرة.



في المباراة الأولى يخوض المغرب أول اختبار حقيقي في الدورة التي يأمل في التتويج بلقبها للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 50 عاماً، بالنظر إلى قوة المنتخب المالي وجودة لاعبيه ومؤهلاتهم الفنية.



وعلق مدرب المغرب وليد الركراكي، على مواجهة مالي عقب الانتصار الصعب على جزر القمر، قائلاً: «مباراتنا ضد مالي الجمعة ستكون مختلفة تماماً، لأنهم يملكون لاعبين من الطراز الرفيع، وربما سيكون استحواذنا أقل، ولذلك ستكون اختباراً حقيقياً بالنسبة لنا».



وأضاف: «مالي نعرفها وتعرفنا جيداً، تملك إمكانات هائلة منذ فترة طويلة ولاعبين بفنيات رائعة ونحن ننتظرها بفارغ الصبر، وسنلعب من أجل النقاط الثلاث والتأهل اعتباراً من الجمعة».

وعلى غرار المباراة الأولى، لم يؤكد الركراكي ما إذا كان أشرف حكيمي سيلعب أساسياً أو لبضع دقائق، وكرر كلامه عشية مواجهة جزر القمر: «أشرف حكيمي في أفضل حالاته ويعمل بشكل جيد، وسننتظر لتحديد مشاركته ضد مالي من عدمها. حكيمي نريده في البطولة بأكملها وليس في مباراة واحدة».



وأوضح أن صفوف المنتخب مكتملة باستثناء القائد رومان سايس، الذي يعاني من إصابة تعرض لها في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية «وهو يواصل تعافيه حسب البروتوكول الطبي المتاح أمامه».



في المقابل، يدرك المنتخب المالي أن أي تعثر أمام المغرب سيعقد مهمته في التأهل، خصوصاً بعد تعادله المخيب أمام زامبيا (1-1) في الجولة الأولى.



وقال مدربها البلجيكي توم سانفييت: «سنلعب من أجل نتيجة إيجابية، لدينا الثقة لتحقيق شيء ما، نملك منتخباً جيداً بلاعبين بمؤهلات عالية ومتحمسين، لن نضع الحافلة أمام المرمى وسنسعى إلى النقاط الثلاث».



وأضاف: «نعرف جيداً أن حسم الصدارة سيبقينا في الرباط وسيمنحنا الطريق السهل المحدد للمنتخب المضيف نحو المباراة النهائية، لكن جميع النتائج ستصب في مصلحتنا حتى الخسارة التي أشدد على أننا لن نلعب من أجلها».



والتقى المنتخبان المغربي والمالي مرة واحدة سابقاً في النهائيات وكان الفوز من نصيب المغرب برباعية نظيفة في نصف النهائي في تونس عندما بلغ أسود الأطلس المباراة النهائية وخسروا أمام البلد المضيف 1-2.



وقال الركراكي الذي كان أساسياً في الفوز بالرباعية قبل 21 عاماً: «أتذكر جيداً تلك المباراة، صحيح أننا فزنا برباعية لكننا خسرنا قبلها بشهرين أمام مالي بثنائية، مالي صعبة المراس وتدفعك دائماً إلى تقديم الأفضل».



ثأر



وتحمل مواجهة مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) مع جنوب أفريقيا بطلة 1996 ورابعة النسخة الأخيرة، طابعاً ثأرياً بالنسبة للفراعنة الذين خرجوا على يد منتخب «بافانا بافانا» من ثمن نهائي نسخة 2019 في القاهرة.



وقتها فازت جنوب أفريقيا بهدف وحيد وأوقفت حلم الفراعنة بلقب ثامن في تاريخهم وأول منذ الثلاثية المتتالية بين 2006 و2010.



ردت جنوب أفريقيا الاعتبار لخسارتيها على أرضها أمام مصر (0-1) في دور المجموعات للنسخة التي استضافتها عام 1996، 0-2 في المباراة النهائية لنسخة بوركينا فاسو عام 1998.

ويعول المنتخب المصري على نجمي البريمرليغ قائده مهاجم ليفربول محمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز القاتل ضد زمبابوي، وجناح مانشستر سيتي عمر مرموش، صاحب هدف التعادل والتمريرة الحاسمة لهدف الانتصار.



وقال مدرب مصر حسام حسن، في مؤتمر صحافي عشية المباراة، إن الفراعنة «يحترمون جميع المنتخبات، ومنتخب جنوب أفريقيا قوي وطريقة لعبهم شبيهة بطريقة لعب أنديتهم المتألقة في دوري الأبطال لكون لاعبي الأخير هم العمود الفقري للمنتخب».



وأكد حسن ثقته في قدرة الفراعنة على التفوق، موضحاً أن جميع المنتخبات تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية أمام الفراعنة، «لكننا مستعدون لكل التحديات».