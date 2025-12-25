مدرب مالي يهاجم الأندية الأوروبية و«فيفا» بسبب تغيير موعد أمم أفريقيا



شن المدرب البلجيكي للمنتخب المالي لكرة القدم، توم سانفييت، هجوماً على قرار إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات بدلاً من عامين، مؤكداً أن الخطوة فرضت على القارة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» والأندية الأوروبية بدافع المال. وقال سانفييت قبل مواجهة مالي والمغرب، غداً الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الخامسة والثلاثين في المملكة: «أنا تحت وقع صدمة كبيرة، وخيبة أملي كبيرة، إنها «أمم إفريقيا» فخر كرة القدم الإفريقية، مع أفضل اللاعبين في القارة».



وأضاف: «أن تنتزع منا وتقام كل أربع سنوات، كنت سأفهم لو كان ذلك بطلب من أفريقيا لأي سبب، لكن كل شيء جاء بتعليمات من الكبار في الاتحاد الأوروبي «ويفا»، والأندية الكبرى في أوروبا، وكذلك «الفيفا»، وهذا ما يجعل الأمر محزناً».



ويملك سانفييت «52 عاماً» خبرة تدريبية كبيرة في القارة، حيث سبق أن درب منتخبات عدة: ناميبيا وزمبابوي وإثيوبيا ونيجيريا وملاوي وتوغو، وآخرها غامبيا، التي قادها إلى ربع نهائي نسخة 2022، قبل أن يتولى تدريب مالي في أغسطس الماضي.



وتقام كأس الأمم الأفريقية تقريباً كل عامين منذ نسختها الأولى عام 1957، لكن رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن البطولة ستقام كل أربع سنوات بعد نسخة 2028.

وقال سانفييت: «قاتلنا طويلاً لننال الاحترام، ثم نستمع بعد ذلك لأوروبا لتغيير تاريخنا، لأنه تاريخ يمتد 68 عاماً، فقط بسبب طلبات مالية من الأندية، التي تستخدم ضغط المباريات على اللاعبين ذريعة، بينما هي تخلق كأس عالم بـ48 فريقاً، ودوري أبطال بلا أبطال».



وأضاف" «إذا أردت حماية اللاعبين فلتُقم دوري الأبطال بمشاركة الأبطال فقط، لا أن تخلق المزيد من البطولات والمزيد من الضغط، عندها يمكننا الإبقاء على كأس أمم أفريقيا كل عامين».

وتابع «أفريقيا أكبر قارة كروية في العالم، وكل النجوم الكبار في أوروبا هم أفارقة، لذا أعتقد أننا نهان بجعل البطولة كل أربع سنوات. أنا حزين جداً لذلك. كنت آمل أن ينتصر حب أفريقيا على ضغط أوروبا».