كانافارو ينضم إلى قائمة المتحدثين في القمة العالمية للرياضة بدبي



انضم الإيطالي فابيو كانافارو إلى قائمة النجوم المتحدثين في «القمة العالمية للرياضة»، التي ستقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، في مدينة جميرا في دبي، تحت شعار «نُوحّد العالم عبر الرياضة».



ويشارك 70 متحدثاً في القمة، من نخبة القادة والنجوم وأساطير الرياضة العالمية الذين تركوا بصمات مؤثرة في مسيرتهم الرياضية والإنسانية.



بدأ كانافارو، أفضل لاعب في العالم عام 2006، مسيرته في ملاعب كرة القدم مع نادى نابولي الإيطالي، ولعب أيضاً لأندية بارما وإنتر ميلان ويوفنتوس وريال مدريد الإسباني قبل أن ينضم لشباب الأهلي في صيف 2010.



شارك كانافارو في اربع نهائيات لكأس عالم، وتوج باللقب مع إيطاليا في 2006.