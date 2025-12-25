مباراتان دون جمهور وغرامات مالية 100 ألف دولار.. عقوبة الجيش الملكي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرارات تأديبية على نادي الجيش الملكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي المصري يوم 28 يونيو الماضي ضمن دوري أبطال إفريقيا. وقررت اللجنة التأديبية للكاف، خلال اجتماعها بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، قررت ثبوت مخالفة النادي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، وكذلك للمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات جماهير النادي التي اعتُبرت غير مناسبة وتمس بمبادئ الروح الرياضية وسلامة ونزاهة المنافسة.

وشملت العقوبات فرض لعب مباراتين بدون جمهور على نادي الجيش الملكي كمستضيف ضمن مسابقات الأندية الإفريقية، بالإضافة إلى غرامات مالية متنوعة بلغ مجموعها 100 ألف دولار. : 20.000 دولار لاستخدام أجهزة الليزر، 15.000 دولار لرمي قوارير المياه، 15.000 دولار لإدخال جماعي عدد من الكرات إلى أرض الملعب، و50.000 دولار لرمي جسم خطير من الحديد يمثل خطرًا على سلامة اللاعبين والحكام، ليصل إجمالي الغرامات إلى 100.000 دولار، على أن يُسدد المبلغ قبل 60 يومًا من تاريخ إشعار القرار



في 28 نوفمبر الماضي، اندلعت أزمة كبيرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي عقب قيام بعض الجماهير بإلقاء آلة حادة «سكين معجون» باتجاه لاعب الأهلي محمود حسن تريزيغيه، الذي أصيب في رأسه، ما أدى إلى اشتباكات محدودة بين اللاعبين بشأن الحصول على الأداة قبل تدخل حكم اللقاء.



وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، بعد استحواذ لاعبي الفريق المصري على الآلة، لتسليمها إلى الحكم، إلا أن أحد لاعبي الجيش الملكي سارع إلى خطفها ومغادرة أرضية الملعب وسط حالة من التوتر. وشهد الشوط الثاني اعتراضات متواصلة من جماهير الفريق المغربي على قرارات الحكم، إذ ألقت أعداداً كبيرة من الزجاجات على أرضية الملعب، لا سيما خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستطيل الأخضر. وخلال الهجمة الأخيرة للأهلي، فوجئ لاعبو الفريق بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب باتجاه الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في محاولة لإيقاف الهجمة المرتدة قبل صافرة النهاية.