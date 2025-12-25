فابيو ليما: التأهل الآسيوي خطوة مهمة والمشوار القادم أصعب



أكد فابيو ليما، نجم الوصل أن فريقه قاتل حتى النهاية في مباراته، أمس، أمام الوحدات الأردني، التي انتهت بفوز «الإمبراطور» 2-1، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر عن جدارة، متصدراً المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة دون أن يتعرض للخسارة.



وقال ليما: «أكملنا مرحلة المجموعات بنجاح، لكن مشوار البطولة المقبل لن يكون سهلاً، سنواجه أندية أقوى، وهناك فرق مميزة في البطولة تلعب لأجل اللقب مثل النصر السعودي والأهلي القطري عن مجموعة الغرب، نعرف أننا مطالبون بتقديم الأفضل والاجتهاد أكثر حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا، وندرك أن القادم أصعب، نسعى دائماً لتقديم مستويات ترضي تطلعات جماهير الوصل، والفريق يعمل بجد لتحقيق ذلك».



وعلق ليما على مباراة الوحدات وقال: «قدمنا مستوى جيداً، الفوز كان مهماً بالنسبة لنا بعد فترة من النتائج المحبطة، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وكنا أفضل في الثاني، نجحنا في تأكيد تميزنا بالصدارة، لكن العودة إلى الانتصارات كانت هي الأهم بعد فترة من النتائج المحبطة، وساعدنا على ذلك اكتمال عقد الفريق بعودة اللاعبين المصابين».



وقال نجم الوصل إن فريقه تنتظره الكثير من التحديات في شهر يناير المقبل ببطولة الدوري، وإنهم بحاجة إلى الفوز في جميع المباريات، وأكد أن فريقه يعمل حالياً على تحسين مركزه في جدول الترتيب، والمنافسة على الصدارة وأضاف: «الجيد في الأمر أن الفارق ليس كبيراً مع المتصدر، وبإمكاننا تقليصه، والعودة للمنافسة على الصدارة إذا قدمنا كل ما نملك».