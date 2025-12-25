الجميع هنا.. تجمع قياسي لنجوم ومشاهير الرياضة في دبي



اختار عدد كبير من نجوم الرياضة العالمية، من مختلف الرياضات، ولا سيما في كرة القدم والتنس، قضاء إجازاتهم الشتوية والاحتفال بعيد الميلاد في دبي، التي تحولت مع نهاية العام إلى وجهة بارزة لنجوم الصف الأول، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تجمعاً قياسياً لنجوم الرياضة في دبي في ظل تزامن احتفالات رأس السنة مع العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها الإمارة وفي مقدمتها حفل رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، وجوائز غلوب سوكر، والقمة العالمية للرياضة التي ستسجل لوحدها حضور أكثر من 1500 شخصية من نجوم وأساطير وقادة الرياضة في العالم، حتى أن البعض يتساءل مَنْ من نجوم الرياضة لم يأتِ إلى دبي هذا الشتاء؟



وضمت القائمة لاعبين حاليين من أندية كبرى، بينهم نجوم من برشلونة وريال مدريد، مثل لامين يامال، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، ألفارو كاريراس، إيدير ميليتاو، وعدد من أساطير اللعبة ولاعبين سابقين، أبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الإيطالي روبرتو باجيو، والحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس، ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا حالياً.



كما يتواجد في دبي حالياً عدد من أبرز الأسماء العالمية في التنس، بينهم السويسري روجيه فيدرر أحد أساطير اللعبة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالمياً، والبلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً في فئة السيدات، إلى جانب الأسترالي نيك كيريوس، الإسبانية باولا بادوسا، والرومانية سيمونا هاليب والعديد من اللاعبين المصنفين الأوائل عالمياً الذين اختاروا الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة في دبي.



ومن المتوقع أن تتوسع القائمة خلال الأيام المقبلة مع وصول مزيد من النجوم والأساطير للاحتفال برأس السنة الميلادية أو للمشاركة في فعاليات رياضية، أبرزها حفل رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، جوائز دبي غلوب سوكر، والقمة العالمية للرياضة. ومن بين الأسماء المشاركة أليساندرو دل بييرو، كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو، باولو مالديني، أيان راش.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو عديدة للنجوم خلال تواجدهم في دبي، وهم يستمتعون بأوقاتهم بين الشواطئ، والصحراء، والمطاعم، والجولات السياحية في معالم بارزة مثل برج خليفة وبرواز دبي. وشارك جود بيلينغهام متابعيه لقطات توثق استمتاعه بالأجواء السياحية في المدينة.



وأظهرت منشورات بيلينغهام مشاركته برفقة أفراد من عائلته وأصدقائه في رحلة سفاري في صحراء دبي، تضمنت ركوب الجمال وزيارة مخيم بدوي، ومتابعة عروض تراثية وتناول عشاء عربي تقليدي. كما أظهرت صور أخرى قضاءه أوقاتاً ترفيهية على الشاطئ وزيارات لعدد من المعالم السياحية، فيما نشر ألفارو كاريراس صورة له في مقهى يطل على برج خليفة، إضافة إلى صور أخرى خلال جولة ترفيهية في حديقة حيوانات، ظهر لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، في لقطة عفوية وهو يلعب كرة القدم على أحد شواطئ دبي برفقة مجموعة من الأطفال، وذلك خلال فترة إجازته، بحسب مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهر الفيديو اللاعب الشاب، البالغ من العمر 18 عاماً، وهو يشارك الأطفال مباراة ودية على الرمال، وسط أجواء مرحة وبسيطة، بعيداً عن ضغوط المنافسات الكروية التي يخوضها مع فريقه الكتالوني.



مدينة جاذبة



أصبحت دبي الوجهة الأولى لنجوم الصف الأول خلال فترة الأعياد والإجازات لعدة عوامل، في مقدمتها الطقس المعتدل خلال فصل الشتاء، ولما توفره من مستويات عالية من الخصوصية والأمان، إلى جانب البنية التحتية السياحية والرياضية المتطورة. كما تستقطب الإمارة النجوم بفضل استضافتها لفعاليات رياضية عالمية ومناسبات احتفالية كبرى، ما يعزز مكانتها وجهة مفضلة لقضاء الإجازات والاحتفال بنهاية العام.