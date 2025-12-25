لامين يامال يلعب كرة القدم مع الأطفال على شاطئ دبي



ظهر لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، في لقطة عفوية وهو يلعب كرة القدم على أحد شواطئ دبي برفقة مجموعة من الأطفال، وذلك خلال فترة إجازته، بحسب مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو اللاعب الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، وهو يشارك الأطفال مباراة ودية على الرمال، وسط أجواء مرحة وبسيطة، بعيدًا عن ضغوط المنافسات الكروية التي يخوضها مع فريقه الكتالوني..



ويُعد يامال أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، بعدما فرض نفسه سريعًا في تشكيلة برشلونة، كما أصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب الإسباني، ما جعله محط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع. وتأتي زيارة يامال إلى دبي في إطار إجازته الشتوية، حيث اختار الإمارة وجهة للاسترخاء، في مشهد يعكس الشعبية المتزايدة لدبي بين نجوم الرياضة العالمية.