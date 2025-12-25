82 مليون يورو القيمة السوقية لشباب الأهلي والشارقة طرفي نهائي السوبر الإماراتي



بلغت القيمة السوقية لطرفي نهائي كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم «كأس سوبر إعمار»، كلاً من شباب الأهلي والشارقة 82.55 مليون يورو، وذلك طبقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين. ويستضيف استاد آل مكتوم في دبي النهائي السبت المقبل. ويتفوق فريق شباب الأهلي على الشارقة من ناحية القيمة السوقية، إذ تبلغ قيمته 44.30 مليون يورو، في حين تبلغ القيمة السوقية للشارقة 38.25 مليون يورو.



ويتساوى كل من الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش لاعب شباب الأهلي، ولوان بيريرا لاعب الشارقة في القيمة السوقية لكل منهما بواقع 4.20 ملايين يورو لكل لاعب، يليهما في القيمة السوقية كل من، إليان ماتيو إيرالا لاعب شباب الأهلي، وكايو لوكاس، وفراس بالعربي، لاعبا الشارقة بـ 4 ملايين يورو لكل لاعب.

يذكر أن، سردار أزمون لاعب شباب الأهلي الغائب عن الفريق بسبب الإصابة يعد صاحب أعلى قيمة سوقية للفريقين بـ 7 ملايين درهم.