خلال لقاء ودي بدبي .. إبراهيموفيتش يتحدى نورمحمدوف في كسر الذراع والحكم بوغبا

شارك بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جمعته بنجم كرة القدم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، خلال لقاء ودي جمعهما في أحد مطاعم دبي، تخلله تحدٍ رمزي في لعبة كسر الذراع، وذلك بحضور النجم الفرنسي بول بوغبا الذي لعب دور الحكم بين الطرفين.

وأظهرت الصور إبراهيموفيتش، اللاعب السابق لأندية أياكس أمستردام وباريس سان جيرمان وإنتر وميلان وبرشلونة، وهو يبادر إلى تحدي نورمحمدوف، بطل الوزن الخفيف السابق في بطولة «UFC»، أثناء جلوسهما على طاولة العشاء، وسط أجواء ودية، بينما ظهر بوغبا وهو يتابع التحدي ويتوسطهما في لقطة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعرف إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 44 عامًا، بشخصيته التنافسية وحضوره اللافت داخل الملاعب وخارجها، في حين اعتزل نورمحمدوف، البالغ 36 عامًا، المنافسات الاحترافية عام 2020 بعد مسيرة استثنائية أنهاها دون أي هزيمة (29 فوزًا)، قبل أن يتجه إلى التدريب وإدارة مشاريع رياضية.

وتعكس هذه اللقطة الحضور المتزايد للرياضيين العالميين في دبي، التي باتت محطة مفضلة للنجوم والمشاهير من مختلف المجالات، حيث يجتمع نجوم من رياضات مختلفة في مناسبات ودية بعيدة عن أجواء المنافسة الرسمية.

يُذكر أن إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في صيف 2023، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، تُوّج خلالها بالعديد من الألقاب في أبرز الدوريات الأوروبية، وترك بصمة بارزة في تاريخ اللعبة.

من جهته انضم بوغبا إلى نادي موناكو في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى عام 2027، وذلك في يونيو 2025، ليعود إلى الدوري الفرنسي بعد فترة طويلة من الإيقاف بسبب المنشطات وقضية الابتزاز، حيث يسعى لإحياء مسيرته الكروية مع الفريق.