الوصل.. «قمر 14» في دوري أبطال آسيا 2



أنهى الوصل مشوار مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 بالفوز على ضيفه الوحدات الأردني 2-1، مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد «زعبيل» في الجولة السادسة والأخيرة ليعزز انفراده بصدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات نالها بالفوز في 4 والتعادل في مباراتين، بينما ودع الوحدات البطولة بخسارة جديدة جمدت رصيده في 4 نقاط بالمركز الأخير.



ودخل الوصل اللقاء بإصرار كبير على تحقيق الفوز رغم نجاحه في حسم تأهله مبكراً لكنه أظهر جدية كبيرة ورغبة واضحة في نيل نقاط الفوز بالضغط على مرمى ضيفه الذي كان منافساً شرساً وقدم مستوى جيداً ما أشعل حماس المواجهة وسط تشجيع جماهير الناديين.



وتمكن الوصل من صناعة عدة سوانح هدد عبرها مرمى الوحدات الذي لعب بتماسك دفاعي، ونجح في الحد من خطورة تحركات سالدانيا وليما وسياكا الهجومية، حتى تمكن المدافع أدريلسون سيلفا من هز الشباك بضربة رأسية في الدقيقة 19، ورد الوحدات بهجمة خطرة انتهت بتسديدة قوية من مصطفى كمال تصدى لها خالد السناني.



وفي الشوط الثاني تواصل الأداء القوي من الفريقين ولعب الوحدات بروح قتالية وشراسة لتعديل النتيجة، معتمداً على سرعة لاعبيه في خط المقدمة، لكن الوصل لعب بتماسك وأظهر قدرة هجومية عالية نتج عنها عدة فرص أبرزها لسياكا الذي واجه المرمى ولعب الكرة أعلى العارضة، وشهدت الدقيقة 71 عودة الوحدات بهدف التعادل أحرزه مصطفى معوض من هجمة مرتدة سريعة، لكن فرحة التعادل لم تستمر كثيراً حيث نجح فابيو ليما في إعادة الوصل للمقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 78، وشهدت الدقائق الأخيرة تفوق الوصل الذي سيطر على الكرة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.