محرز الهداف التاريخي يقود الجزائر إلى فوز كبير على السودان

قاد جناح الأهلي السعودي رياض محرز منتخب بلاده الجزائر إلى فوزها الأول منذ تتويجها باللقب عام 2019 بثنائيته في مرمى السودان 3-0 الأربعاء في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل القائد محرز ثنائيته في الدقيقتين الثانية و62، وبات الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية برصيد ثمانية أهداف ، قبل أن يختم البديل إبراهيم مازا المهرجان بالهدف الثالث في المباراة، والمئة للجزائر في تاريخ مشاركتها في العرس القاري (85).

كما هو الهدف الـ36 لمحرز في 108 مباريات دولية فأصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمنتخب مشاركة مع عبد الحفيظ تسفاوت بـ 10 أهداف خلف إسلام سليماني المتصدر.

وتقاسم محرز صدارة هدافي النسخة الخامسة والثلاثين مع مهاجمي السنغال نيكولاس جاكسون وتونس إلياس العاشوري.

وتصدرت الجزائر المجموعة بفارق الأهداف أمام بوركينا فاسو التي تغلبت على غينيا الاستوائية 2-1 في الدار البيضاء.

وتلتقي الجزائر مع بوركينا فاسو الأحد المقبل في الرباط في قمة لحسم بطاقة الدور ثمن النهائي وصدارة المجموعة، فيما يلعب السودان مع غينيا الاستوائية في اليوم ذاته في الدار البيضاء.

و الفوز هو الأول للجزائر منذ تغلبها على السنغال 1-0 في المباراة النهائية لنسخة مصر 2019 وتحديدا في 19 يوليو عندما توجت بلقبها الثاني في تاريخها، قبل أن تخرج خالية الوفاض من الدور الأول في النسختين الأخيرتين ومن دون أي انتصار (3 تعادلات و3 هزائم).

في المقابل، واصل السودان بطل 1970 ووصيف نسختي 1959 و1963 لهثه خلف انتصاره الثامن في 10 مشاركات في النهائيات (7 تعادلات و14 خسارة)، والأول منذ 2012 عندما تغلب على بوركينا فاسو.

ودفع المدرب السويسري-البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بحارس مرمى غرناطة الإسباني لوكا زيدان أساسيا أمام ناظري والده الأسطورة الفرنسية زين الدين وشقيقه إنزو، فكان عند حسن الظن بتصديات رائعة.

زيدان يدعم لوكا





وتابع أسطورة فرنسا زين الدين زيدان مباراة الجزائر والسودان من داخل الاستاد في خطوة وصفت بالدعم المعنوي لابنه لوكا الذي يشارك مع منتخب الجزائر في أول بطولة قارية منذ اختياره الانضمام إليه بدلاً عن المنتخب الفرنسي