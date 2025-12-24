بعد 5 مشاركات.. منتخبنا الأولمبي يتطلع لكسر عقدة ربع نهائي كأس الآسيوي



يتطلع منتخبنا الوطني الأولمبي بطموح كبير إلى تحقيق إنجاز جديد مع انطلاق بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في السعودية 6 يناير المقبل، وتجاوز الدور ربع النهائي للبطولة للمرة الأولى بعد 5 مشاركات سابقة، وسيكون هذا هو الهدف الأول لهذا الجيل الجديد من المواهب.

وسبق أن ودع «الأبيض الأولمبي» البطولة الآسيوية من الدور ربع النهائي في نسخ 2013 و2016 و2020، وهو أفضل إنجاز لمنتخبنا في النسخ الماضية، قبل أن يودع النسخة الأخيرة عام 2024 من دور المجموعات، مع العلم أن النهائيات الوحيدة التي لم يتأهل إليها منتخبنا كانت عام 2018.



وتأهل منتخبنا للمنافسة في النسخة المقبلة، بعدما حل في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى خلف المنتخب الإيراني، واختير ضمن أفضل 4 منتخبات في الوصافة، بفضل الفوز الكبير والحاسم 13-0 على غوام خلال مباراتنا الأخيرة ضمن دور المجموعات، ما مكن منتخبنا من التأهل بفضل فارق الأهداف بدلاً من الهند.



ويتنافس «الأبيض الأولمبي» في بطولة 2026، ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي قطر يوم 7 يناير، واليابان يوم 10، وسوريا يوم 13 من الشهر نفسه، واستعد منتخبنا للبطولة تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي، بشكلٍ مثالي من خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً في قطر قبل أيام قليلة، وأتيحت للمدرب الإيطالي الفرصة لتقييم فريقه في مباريات قوية أمام منتخبات عُمان والعراق واليمن والسعودية، كما خاض مباراتين وديتين أمام سنغافورة وتونس خلال معسكر تدريبي أقيم في نوفمبر الماضي.



ويعد مهاجم منتخبنا منصور المنهالي، المعار حالياً إلى نادي بني ياس قادماً من نادي الوحدة، أحد أبرز الخيارات الهجومية المتاحة للمدرب برولي، ومع انطلاق مشوار منتخبنا ضمن المجموعة الثانية بمواجهة قطر يوم 7 يناير 2026، لن تكون هناك مباريات سهلة لمنتخبنا في ظل ارتفاع قوة المنتخبات المشاركة، وطموح الجميع إلى تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى أبعد درجات المنافسة في البطولة القارية.