الأمطار لم تمنع المتعة في كأس الأمم الأفريقية



كشف فيديو منشور عبر حسابات التواصل الاجتماعي «السوشيل ميديا»، عن كيفية استمتاع العاملين بالأجواء والطقس المصاحب لإثارة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب حتى 18 يناير 2026.



وظهر في الفيديو اثنان من مصوري القنوات التلفزيونية وهما يرقصان تحت الأمطار أثناء المشاركة في تغطية مباريات البطولة التي أقيم أغلبها تحت طقس شديد الأمطار، ومنها مباراة الأمس، وشهدت تغلب منتخب تونس على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.



كما شهد اليوم الافتتاحي للبطولة الأفريقية، هطول شديد للأمطار أثناء مباراة المنتخب المغربي صاحب الأرض أمام منتخب جزر القمر، وحسمها «أسود الأطلس» لمصلحتهم بهدفين دون مقابل، في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً.