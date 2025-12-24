مصابيح الإضاءة تحمي جورجينا من «عدسات المتطفلين»



يستخدم حراس الأمن التابعون لزوجة اللاعب كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جورجينا مصابيح الإضاءة اليدوية، لإفساد صور المصورين المتطفلين، خلال جولاتها الخارجية.

وتحظى تحركات رونالدو وجورجينا باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، وهو ما دفع النجم البرتغالي مؤخراً إلى شراء عقارين في منتجع ريتز كارلتون ريزيرف في البحر الأحمر مقابل حوالي 30 ملايين دولار.



والعقاران على جزيرة خاصة تبعد 26 كيلو متراً عن البر السعودي، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القارب أو الطائرة المائية للمزيد من الخصوصية.



وقبل ارتباطها برونالدو كانت جورجينا في متجر غوتشي بمدريد عام 2016، لإعالة أسرتها خلال ظروف صعبة، إلى جانب عملها في وظائف متواضعة الأجر كنادلة ومربية أطفال.



والآن يقدر صافي ثروتها بما بين 10 و12 مليون دولار، من بيع حقائب غوتشي إلى بطولة مسلسلها الوثائقي الخاص على نتفليكس، «أنا جورجينا»، حيث حولت كفاحها إلى علامة تجارية.



ويقدر عدد متابعيها على منصة «إنستغرام» بحوالي 72 مليون متابع، وهو ما يمنحها فرصة لتكون واجهة إعلانية مهمة، وتجمع ثروة لا بأس بها دون الاعتماد على رونالدو.