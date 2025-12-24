الأسطورة ديل بيرو يشارك رؤية التميز وفن القيادة في القمة العالمية للرياضة

أعلنت اللجنة المنظمة لـ"القمة العالمية للرياضة" عن انضمام أليساندرو ديل بييرو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، إلى قائمة النجوم المتحدثين في جلسات القمة، ليشارك رؤيته حول التميز والاستمرارية وفن القيادة في أعلى المستويات، وهي القيم التي شكّلت مسيرته الأسطورية في عالم كرة القدم.

وتقام القمة يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، في مدينة جميرا في دبي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "نوحد العالم عبر الرياضة".

ويعد ديل بييرو أحد أعظم أساطير كرة القدم الإيطالية، صنع مسيرة خالدة مع نادي يوفنتوس، حيث تُوّج بعدة ألقاب في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وتوّج مسيرته برفع كأس العالم مع إيطاليا عام 2006، ليصبح أيضًا الهداف التاريخي للنادي.

كما كشفت اللجنة المنظمة عن انضمام نجم الكرة الإنجليزية السابق بيتر كراوتش الذي نقل تألقه في الملاعب إلى شاشات التحليل الرياضي والبودكاست. ترك بيتر كراوتش بصمة خالدة كلاعب فريد مع منتخب إنجلترا، حيث سجل 22 هدفًا، وبعد عقدين من الاحتراف مع أبرز الأندية، يشارك خبراته وأفكاره المليئة بالفكاهة والرؤى العميقة حول التكيف والحياة في عالم الرياضة الاحترافية في القمة العالمية للرياضة.

تضم القائمة النهائية 70 متحدثًا سيشاركون تجاربهم الملهمة ورؤاهم المستقبلية لتطوير الرياضة في 20 جلسة حوارية بحضور 1500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، حيث تجمع تحت مظلتها كبار صناع القرار في القطاع الرياضي، وخبراء دوليين، ونجوم عالميين، إلى جانب ممثلي الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، والمستثمرين والمبتكرين، ضمن منصة واحدة للحوار وتبادل الرؤى واستشراف مستقبل الرياضة على المستوى العالمي.