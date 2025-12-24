إضراب لاعبين يتصدر المشهد في الدوري العراقي

في واقعة غريبة شهد الدوري العراقي إضراب لاعبي نادي القاسم عن خوض مباراة الكهرباء ضمن مباريات الدوري العراقي .

وحضر نادي القاسم لخوض لقاء الكهرباء بـ 8 لاعبين فقط، بسبب اعتراض بقية اللاعبين وإضرابهم عن خوض المباراة لعدم صرف رواتبهم.

وبعـد مرور ربع ساعة، أصيب أحد لاعبي القاسم، وكانت النتيجة تشير لتقدم فريق الكهرباء بهدفين نظيفين، ما أضطر الحكم إلى إنهاء اللقاء لعدم وجود بديل في الدقيقة 17.

ووفقا للائحة لا يجوز إكمال المباراة أو إقامتها إذا كان أحد الفريقين المتنافسين أقل من 8 لاعبين، وفي حالة مباراة القاسم والكهرباء، سيتم اعتبار الكهرباء فائزا بنتيجة 3-0.

ويحتل فريق القاسم المركز 20 والأخير في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد نقطة واحدة من 7 مباريات سجل فيها هدفا واحدا وتلقى مرماه 11 هدفا.

بينما يحتل الكهرباء المركز 19 وقبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين في 7 مباريات، وسجل خلالها 5 أهداف فقط، وتلقى مرماه 14 هدفا.