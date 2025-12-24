بيلينغهام وأصدقاؤه يستمتعون بأجواء الضيافة العربية في صحراء دبي

استغل الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، فترة التوقف القصير في الدوري الإسباني لقضاء إجازة عيد الميلاد في دبي، حيث شارك متابعيه صورًا ومقاطع فيديو توثّق استمتاعه بأجواء المدينة وتجاربها السياحية المتنوعة.

وشارك بلينغهام برفقة عائلته وعدد من أصدقائه رحلة سفاري في صحراء دبي، اطّلع خلالها على الثقافة العربية، شملت ركوب الجمال وزيارة مخيم بدوي صحراوي، إلى جانب متابعة عروض ترفيهية تقليدية وتناول عشاء عربي، وسط مشاهد غروب الشمس والمناظر الصحراوية البانورامية.

كما أظهرت الصور التي نشرها اللاعب قضاءه أوقاتًا ترفيهية على الشاطئ وزيارات لعدد من أبرز المعالم السياحية في الإمارة.

وينضم بلينغهام بذلك إلى مجموعة من لاعبي برشلونة وريال مدريد الذين اختاروا دبي وجهة لقضاء عطلتهم الشتوية، بالتزامن مع احتضانها عددًا من الفعاليات الرياضية البارزة خلال هذه الفترة، من بينها حفل رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، جوائز دبي غلوب سوكر، والقمة العالمية للرياضة.