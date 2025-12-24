الأمطار لم تمنع النسور من التحليق.. تونس تستهل مشوار «الكان» بانتصار مقنع

استهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بانتصار مقنع على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة، على الرغم من الأجواء الممطرة التي سادت الملعب في العاصمة المغربية الرباط.

وبدأ «نسور قرطاج» المباراة بقوة، ونجح إلياس السخيري، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة العاشرة، بعدما حول برأسه ركلة ركنية نفذها حنبعل المجبري إلى داخل الشباك، مانحًا تونس أفضلية مبكرة.

ورغم هطول الأمطار بغزارة، واصل منتخب تونس سيطرته على مجريات اللقاء، وفرض أسلوبه الهجومي، ليضيف إلياس العاشوري الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، مستغلًا كرة داخل منطقة الجزاء سددها من مسافة قريبة، لينهي «نسور قرطاج» النصف الأول من المباراة متقدمين بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، بدا أن المنتخب التونسي خفف من نسق اللعب، في ظل التفكير بالمواجهة المقبلة أمام نيجيريا، إلا أن ذلك لم يمنع العاشوري من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لتونس، بعدما تابع كرة مرتدة فشل دفاع أوغندا في إبعادها، مؤكدًا التفوق التونسي.

وقبل صافرة النهاية، سجل منتخب أوغندا هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع عن طريق دينيس أوميدي، بتسديدة غيرت اتجاهها، دون أن تؤثر على نتيجة اللقاء.

ويمنح هذا الفوز تونس دفعة معنوية قوية في بداية مشوارها القاري، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا في الجولة الثانية، ضمن سعي «نسور قرطاج» للمنافسة على اللقب القاري.