جدل تحكيمي مبكر في أمم أفريقيا 2025

شهدت منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 جدلًا تحكيميًا مبكرًا، بعدما ألقت تقنية الفيديو «VAR» بظلالها على إحدى مباريات الجولة الأولى، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول الجاهزية التقنية للبطولة القارية المقامة حاليًا في المغرب.

وجاءت الواقعة خلال مباراة منتخبي الكونغو وبنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي انتهت بفوز الكونغو بهدف دون رد، حيث طالب لاعبو منتخب بنين باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد محتملة داخل منطقة الجزاء.

واستدعى حكم الفيديو حكم الساحة لمراجعة اللقطة، إلا أن المفاجأة كانت في تعطل شاشة تقنية الـ VAR وعدم توفر الإعادة المطلوبة، ما حال دون مراجعة القرار.

وبسبب هذا العطل التقني، لم يتمكن الحكم من الوقوف على اللقطة محل الجدل، ليقرر استكمال اللعب دون احتساب ركلة الجزاء، وهو ما أثار اعتراضات لاعبي بنين والجهاز الفني، وسط حالة من الاستياء داخل الملعب وخارجه.

وتداولت الجماهير الواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الخلل التقني حرم منتخب بنين من فرصة تعديل النتيجة، وربما تغيير مجريات المباراة بالكامل، خاصة في ظل أهمية كل نقطة في دور المجموعات.