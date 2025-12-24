كأس أمم أفريقيا.. إنجاز جديد لمنتخب تونس في افتتاح مشوار الكان

حقق منتخب تونس إنجازًا جديدًا في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما دون الهدف رقم 100 في تاريخه بالبطولة القارية، خلال مواجهته أمام منتخب أوغندا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وافتتح «نسور قرطاج» التسجيل عن طريق إلياس السخيري، الذي أحرز هدف التقدم برأسية بعد مرور 10 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، ليصبح الهدف تاريخيًا كونه الهدف المئوي لتونس في سجل مشاركاتها بكأس أمم أفريقيا، بحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

ويمثل هذا الهدف أول أهداف إلياس السخيري في مشاركته رقم 16 بالبطولة القارية، ليكتب اسمه في سجلات التاريخ التونسي، ولم يكتف المنتخب التونسي بهدف التقدم، إذ واصل ضغطه الهجومي، قبل أن ينجح إلياس عاشوري في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 40، لينهي «نسور قرطاج» الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

ويواصل منتخب تونس سعيه نحو المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا، بحثًا عن تتويجه القاري الثاني بعد لقبه الوحيد الذي حققه في نسخة عام 2004، مستفيدًا من انطلاقة إيجابية على مستوى الأداء والنتيجة.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثالثة من منافسات البطولة، إلى جانب منتخبات نيجيريا وأوغندا وتنزانيا، وهي مجموعة تشهد تنافسًا قويًا على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.