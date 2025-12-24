تقرير إنجليزي يتضمن اتهامات بشأن معاملة محمد صلاح دوليًا

أثار تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» الإنجليزية جدلًا واسعًا حول طريقة التعامل مع محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر، بعدما تضمن اتهامات بمنح قائد «الفراعنة» مساحة استثنائية في اتخاذ القرار والتعبير عن آرائه، مقارنة ببقية اللاعبين، وهو ما اعتبرته الصحيفة نهجًا خاصًا في التعامل مع النجم الأبرز للمنتخب.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يحظى بمعاملة مختلفة داخل المنتخب المصري، تسمح له بالتحدث متى يشاء، وفرض حضوره القيادي بشكل يتجاوز الأطر التقليدية، معتبرًا أن هذا الأسلوب قد يفسر طريقته في إظهار اعتراضه أحيانًا مع ناديه ليفربول.

وفي المقابل، قوبل التقرير بردود مصرية رافضة لمضمونه، إذ نفى سام مرسي، لاعب منتخب مصر السابق، ما ورد في التقرير، مؤكدًا أنه تواجد في عدة معسكرات مع صلاح تحت قيادة مدربين مختلفين، ولم يشهد ما أُثير بشأن معاملة خاصة أو استثنائية.

وكتب مرسي عبر حسابه على منصة «إكس» أن ما ورد في التقرير لا يمت للواقع بصلة، واصفًا المقال بأنه «مخزٍ»، في رد مباشر يعكس حالة الجدل التي صاحبت التقرير الإنجليزي داخل الأوساط الكروية.

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، وقاد اللاعب منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين في الجولة الأولى، بعدما سجل هدف الحسم أمام زيمبابوي، في المباراة التي انتهت بفوز «الفراعنة» بنتيجة 2-1.