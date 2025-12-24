لفتة إنسانية من لاعبي تونس قبل مواجهة أوغندا (فيديو)

في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة، بادر لاعبو المنتخب التونسي لكرة القدم إلى تقديم ستراتهم للأطفال المرافقين لهم، قبل انطلاق مباراتهم أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، في ظل الأجواء الماطرة وبرودة الطقس التي سادت الملعب.

وجاءت هذه المبادرة قبيل صافرة البداية، أثناء اصطفاف الأطفال أمام اللاعبين وسط أرضية الملعب، حيث لاحظ لاعبو «نسور قرطاج» تأثر الأطفال بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة، ما دفعهم إلى خلع ستراتهم وتسليمها لهم، في مشهد عكس روح التضامن والبعد الإنساني للرياضة.

ولاقت هذه اللفتة تفاعلًا إيجابيًا من الجماهير الحاضرة والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد كثيرون بتصرف لاعبي المنتخب التونسي، معتبرين أنه يجسد القيم الأخلاقية للرياضة ويتجاوز حدود المنافسة داخل المستطيل الأخضر.