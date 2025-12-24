حمد الله يسجل رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته

سجل المغربي عبدالرزاق حمد الله رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الكروية، بعدما واصل تألقه مع نادي الشباب السعودي، معززًا مكانته كأحد أكثر اللاعبين الأجانب تأثيرًا في تاريخ الكرة السعودية.

وجاء هذا الإنجاز عقب مساهمته المباشرة في فوز الشباب على الريان، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال الخليج للأندية، حيث نجح حمد الله في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليضيف رقمًا قياسيًا جديدًا إلى سجله الحافل.

وبفضل هذا الهدف والتمريرة الحاسمة، رفع حمد الله رصيده إلى 31 مساهمة تهديفية في البطولات غير المحلية مع الأندية السعودية، ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الأجانب مساهمة تهديفية في هذه المسابقات عبر التاريخ، خلف البرازيلي مارسيلو كماتشو، ومتقدمًا على السوري عمر السومة.

وعلى صعيد مشواره الكامل داخل الملاعب السعودية، خاض المهاجم المغربي 233 مباراة في مختلف البطولات، ساهم خلالها في 250 هدفًا، بواقع 210 أهداف سجلها بنفسه و40 تمريرة حاسمة، ليصبح أول لاعب أجنبي يصل إلى هذا الرقم التاريخي مع الأندية السعودية.