«ريمونتادا» السد تؤجل أحلام شباب الأهلي في التأهل لثمن نهائي أبطال نخبة آسيا



تأجل حسم شباب الأهلي لبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء اليوم، بتوقف رصيده عند 10 نقاط وبقائه في المركز الخامس، بعد الخسارة أمام مضيفه السد القطري 2-4، بعد «ريمونتادا» مثيرة من السد بنجاحه في تحويل تأخره بهدفين نظيفين، إلى فوز برباعية سجل منها 3 أهداف في الوقت بدل الضائع للمباراة.



وافتتح شباب الأهلي التسجيل بهدفيه عن طريق كارتابيا ويحيى الغساني في الدقيقتين 47 و70 من ركلة جزاء، ثم سج للسد، رافا موخيكا 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 75 و11 و13 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وطارق سلمان في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للقاء الذي جرى ضمن الجولة السادسة للبطولة، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ليرفع السد رصيده إلى 5 نقاط، وجدد تمسكه بآمال التأهل إلى الأدوار الإقصائية على الرغم من بقائه في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري منطقة الغرب.



وجاء الشوط الأول هادئاً، وشهد تغيير مبكر للسد بعد إصابة وخروج لاعبه أحمد سهيل في الدقيقة 6، ونزول طارق سلمان، وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين لغياب التركيز في اللمسة الأخيرة، وتصدى مشعل برشم حارس السد، لتسديدة قوية من ماتيوس ليما مهاجم شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع، في أخطر فرص الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن كارتابيا من تسجيل هدف لشباب الأهلي من كرة رأسية قوية في الدقيقة 47، ويبدأ بعدها «الفرسان» باللعب على الهجمات المرتدة مع اندفاع السد الهجومي في محاولة لقلب الطاولة، وكاد شباب الأهلي أن يسجل هدفاً ثانياً من هجمة مرتدة في الدقيقة 53، بعدما انطلق ماتيوس ليما، وانفرد وسدد كرة قوية ارتدت من عارضة السد.



وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد دهس من بيدرو ميجيل لاعب السد على قدم كارتابيا، وسددها بنجاح يحيى الغساني، ليعزز «الفرسان» تقدمهم بهدف ثان في الدقيقة 70، وسدد أكرم عفيف كرة قوية في الدقيقة 74، وتألق حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، في التصدي لها، ونجح بعدها السد في تسجيل هدف بالدقيقة 75 عن طريق رافا موخيكا، بعد كرة عرضية من عفيف.



وتألق المقبالي في التصدي لفرصة هدف ثاني للسد في الدقيقة 87، بالتصدي لكرة بيدرو، وسقط بعدها الحارس مصاباً حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع، ونجح فيها السد بإدراك التعادل بهدف ثان سجله طارق سلمان في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، ثم تمكن موخيكا من تسجيل الهدفين الثالث والرابع للسد في الدقيقة 11 و13 من الوقت بدل الضائع، ليحصد السد 3 نقاط في غاية الأهمية بمشواره بالبطولة الآسيوية.