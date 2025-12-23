فينيسيوس يقتني بنتهاوس فاخراً في دبي



تواصل دبي تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة، مستقطبةً المزيد من المشاهير والنجوم الذين يبحثون عن الخصوصية والتميز المعماري وأنماط الحياة الراقية، وفي هذا السياق انضم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب «السامبا» إلى هذه القائمة، بعد اختياره شقة بنتهاوس فاخرة من شركة «تايغر بروبرتيز» في برج «تايغر سكاي».



وانضم بذلك فينيسيوس إلى قائمة من طويلة من نجوم الرياضة الذين اختاروا الاستثمار العقاري في دبي من بوابة العقارات الفاخرة مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، والبرازيلي نيمار جونيور، الذي اقتنى العام الماضي بنتهاوس فائق الفخامة بقيمة 200 مليون درهم في مشروع «بوغاتي ريزيدنسز».



وتعد شقة البنتهاوس التي اختارها فينيسيوس من بين أكثر الوحدات تميزاً في البرج، إذ توفر إطلالة بانورامية كاملة بزاوية 360 درجة على أفق دبي، تتيح مشاهد غير منقطعة للمدينة خلال النهار وتألقها ليلاً.



ومن أبرز مزايا الشقة إطلالتها المباشرة على برج خليفة، أحد أشهر المعالم العالمية، ما يمنح ساكنيها تجربة معيشية فريدة، وصممت الشقة بمساحات داخلية واسعة وتفاصيل مدروسة، تجمع بين الأناقة والهدوء، لتجسّد نمط حياة يرتبط بالنجاح والطموح والمكانة العالمية، التي يحظى بها اللاعب.



ويعكس هذا الاستثمار تزايد إقبال الرياضيين العالميين والمشاهير على اختيار دبي مقرًا للسكن والاستثمار، لما تقدمه من مشاريع عقارية بمعايير عالمية، تشمل تصاميم معمارية متقدمة وإطلالات أيقونية، وخدمات متكاملة تلبي متطلبات النجوم، وإدارة ذكية للعقار، كما أنها أصبحت رمزاً للنجاح والحداثة وامتلاك عقار فاخر فيها ينظر إليه كجزء من هوية عالمية تعكس المكانة الاجتماعية.

وحقق فيديو نشره فينيسيوس عن حفل توقيع عقد اقتناء البنتهاوس أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة واحدة.