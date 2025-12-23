جاكسون يقود السنغال لفوز كبير على بوتسوانا في كأس الأمم الأفريقية



سجل المهاجم نيكولاس جاكسون هدفين ليقود السنغال إلى فوز سهل 3- 0 على بوتسوانا في مستهل مشوارهما بالمجموعة ⁠الرابعة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في طنجة الثلاثاء.

استغل جاكسون تمريرة عرضية ⁠منخفضة من إسماعيل ياكوبس ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 40، قبل أن يستعرض رشاقته في ​التعامل مع تمريرة إسماعيلا سار ​ليضاعف تقدم ​فريقه قبل مرور ساعة بقليل.



وتواصل ضغط ‌السنغال وتمكنت ‌من ⁠تسجيل هدف ثالث متأخر عن طريق شريف ندياي في الدقائق الأخيرة. وكانت للسنغال ​28 ​محاولة على المرمى.

يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف ‍عن جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد الجولة الافتتاحية من المباريات. وكان منتخب الكونجو الديمقراطية قد فاز 1-صفر على بنين .



وفازت السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021 وتعد من بين المرشحين للفوز مرة أخرى في هذه النسخة.