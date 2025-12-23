كلوب: محمد صلاح يمتلك عقلية كريستيانو رونالدو



أشاد يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، بالعقلية الاحترافية لمحمد صلاح، معتبراً أن النجم المصري يمتلك ذهنية تنافسية يمكن مقارنتها بعقلية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إشارة واضحة إلى التزامه الاستثنائي ورغبته الدائمة في النجاح والاستمرارية على أعلى مستوى. وأوضح كلوب، أن المقارنة لا تتعلق بالموهبة فقط، بل بطريقة التفكير والانضباط والعمل اليومي، مشدداً على أن صلاح يفعل كل ما بوسعه من أجل التطور وتحقيق النجاح، وهو ما يميز اللاعبين الكبار عبر التاريخ.



وأضاف المدرب الألماني أن ما يلفت الانتباه في شخصية محمد صلاح هو مستوى اللياقة البدنية والذهنية التي يحافظ عليها باستمرار، مؤكداً أنه قادر على الاستمرار في الملاعب لخمس أو ست أو حتى سبع سنوات إضافية، إذا واصل الالتزام بالنهج الاحترافي نفسه.



وتعكس تصريحات كلوب المكانة الخاصة التي يحظى بها محمد صلاح داخل منظومة كرة القدم العالمية، بعدما بات نموذجاً للاعب الذي يجمع بين الموهبة والانضباط والاحتراف، على غرار أسماء كبيرة، في مقدمتها كريستيانو رونالدو، ما يفسر استمراره في القمة وتأثيره الكبير مع ناديه ليفربول ومنتخب بلاده مصر.