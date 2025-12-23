ليون يعزز هجومه بضم البرازيلي إندريك من ريال مدريد

عزز نادي ليون الفرنسي خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بإعلانه التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب إندريك قادمًا من ريال مدريد، في خطوة تهدف إلى دعم الفريق بعنصر هجومي واعد خلال النصف الثاني من الموسم.

وأعلن ليون الصفقة رسميًا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مؤكدًا ضم إندريك على سبيل الإعارة من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي، دون تضمين العقد بند أحقية الشراء، على أن يعود اللاعب إلى صفوف النادي الإسباني مع نهاية الإعارة.

وكان النادي الفرنسي قد فتح خلال الأيام الماضية باب المفاوضات مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الشاب، قبل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب إلى الدوري الفرنسي لاكتساب مزيد من الخبرات والمشاركة بصورة منتظمة.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية، فإن صفقة الإعارة لا تتضمن بند شراء نهائي، مع تحمل نادي ليون نسبة 50% من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، في إطار التفاهمات المالية بين الناديين.

ويبلغ إندريك من العمر 19 عامًا، ويرتبط بعقد رسمي مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2030، بعد أن انضم إلى صفوف «الملكي» قادمًا من بالميراس البرازيلي، عقب اتفاق أُبرم في ديسمبر 2022 يقضي بانضمامه رسميًا في يوليو 2024 بعد بلوغه سن الـ 18 عامًا.

ولم يكشف ريال مدريد أو بالميراس عن القيمة النهائية للصفقة في ذلك الوقت، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن النادي الإسباني دفع مبلغًا ثابتًا قدره 60 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون يورو كحوافز ومتغيرات مرتبطة بالأداء.

ومن المنتظر أن يشكل انضمام إندريك إضافة هجومية مهمة لليون خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني الاعتماد على اللاعب الشاب ضمن خططه لتعزيز القوة الهجومية والمنافسة بقوة في الاستحقاقات المحلية والقارية، على أن يعود اللاعب إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي في صيف 2026.