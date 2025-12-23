قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. نتائج الفحوصات تحسم تشخيص إصابة ثنائي منتخب مصر

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، حسمت نتائج الفحوصات الطبية تشخيص إصابة ثنائي منتخب مصر، محمد حمدي ومصطفى محمد، عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي بافتتاح مشوار «الفراعنة» في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وكشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي في عظام الحوض، نتيجة الالتحامات القوية التي تعرض لها خلال اللقاء، مؤكدًا أن حالته تخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

وأوضح طبيب المنتخب أن الفحوصات الخاصة بالمهاجم مصطفى محمد بينت إصابته بكدمة في الكاحل، مشيرًا إلى أن الإصابة لا تعد مقلقة في الوقت الحالي، ويتم التعامل معها وفق البرنامج العلاجي المحدد.

وأكد أبو العلا أن الجهاز الطبي يعمل على تجهيز الثنائي بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، من أجل اللحاق بمباراة جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر على الحفاظ على جاهزية اللاعبين، خاصة مع ضغط المباريات في البطولة القارية، وسعي «الفراعنة» لمواصلة انطلاقتهم الإيجابية بعد الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.