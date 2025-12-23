كواليس ما قبل اللقاء.. «الفراعنة» واجهوا زيمبابوي على طريقتهم الخاصة «فيديو»



قبل دقائق من انطلاق مواجهة مصر وزيمبابوي، داخل غرفة الملابس وبعيداً عن ضجيج المدرجات، عاش لاعبو منتخب مصر لحظة مختلفة. اجتمعوا في دائرة واحدة، قرأوا سورتي الفاتحة والإخلاص ثلاث مرات، ثم رفعوا الدعاء جماعياً، في مشهد روحاني عكس تركيزاً ذهنياً وارتباطاً معنوياً سبق ضربة البداية في كأس أمم أفريقيا 2025.



اللقطة التي ظهرت في فيديو متداول أظهرت لاعبي «الفراعنة» في أجواء هادئة، يتلون الآيات القصيرة قبل التوجه إلى أرض الملعب، في طقس بات مألوفاً داخل غرف المنتخب المصري خلال المباريات، باعتباره جزءاً من الاستعداد النفسي، ومحاولة لخلق حالة من السكينة والترابط قبل الدخول في أجواء المنافسة.



هذه اللقطة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولتها الجماهير بكثافة، معتبرة أن تلك اللحظات تعكس وحدة الفريق وروحه الجماعية، وتكشف جانباً إنسانياً. وجاءت الطقوس الروحانية ضمن التحضيرات الأخيرة للقاء، الذي شهد نجاح منتخب مصر في قلب تأخره أمام زيمبابوي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، بعد هدف التعادل الذي سجله عمر مرموش، ثم هدف الحسم بتوقيع محمد صلاح، ليحصد «الفراعنة» أول ثلاث نقاط في مستهل مشوارهم بالبطولة القارية.



