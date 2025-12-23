العين يخسر أمام ضيفه زاخو العراقي بدوري أبطال الخليج

خسر العين أمام ضيفه زاخو العراقي بهدف دون مقابل، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال الخليج.

وسجل ناصر محمدوه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، ليتلقى العين خسارته الثانية على التوالي أمام الفريق العراقي، بعدما كان قد تفوق عليه زاخو أيضًا في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ولم يظهر الفريق البنفسجي بالمستوى الذي قدمه في الجولتين الأولى والثانية، إذ افتقد للتركيز، وتكررت أخطاء لاعبيه في منطقتي الوسط والدفاع، مع غياب الفاعلية الهجومية، في ظل نجاح دفاع الفريق الضيف في إغلاق مفاتيح اللعب وتحجيم المحاولات العيناوية، التي جاءت محدودة.

وبهذه النتيجة، ضمن زاخو العراقي التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة الخليجية، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط، فيما يبقى تأهل العين، صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مرهونًا بعدم الخسارة في الجولتين المتبقيتين أو تحقيق الفوز في إحدى المباراتين، مع تعثر منافسيه في المجموعة، سترة البحريني والقادسية الكويتي، حيث يتأهل إلى الدور نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني.

ويغادر العين إلى المنامة لمواجهة مضيفه سترة البحريني على ملعبه، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، بينما يلتقي زاخو العراقي مع القادسية الكويتي في الجولة ذاتها.