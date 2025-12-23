من داخل مقر الإقامة.. طريقة مختلفة لتحفيز لاعبي منتخب مصر في أفريقيا (صور)

شهد معسكر منتخب مصر المقام في مدينة أكادير المغربية، كواليس خاصة تعكس اهتمام الجهاز الفني بالجوانب النفسية والمعنوية للاعبين، ضمن الاستعدادات المتواصلة لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك من خلال أسلوب تحفيزي مختلف داخل مقر إقامة البعثة.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على دعم اللاعبين معنويًا، عبر مجموعة من الرسائل التحفيزية التي جرى تنفيذها داخل مقر الإقامة، بهدف شحن اللاعبين نفسيًا ودفعهم لتقديم أفضل ما لديهم خلال مشوار البطولة.

وطلب إبراهيم حسن وضع صور جميع لاعبي بعثة منتخب مصر على جدران قاعة الاجتماعات الخاصة بالمنتخب داخل فندق الإقامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والشعور بالمسؤولية الجماعية لدى اللاعبين، خاصة خلال الاجتماعات والمحاضرات الفنية اليومية.

كما تم وضع لافتة تحفيزية على مدخل قاعة الاجتماعات كتب عليها: «أنت جامد.. أيوه تقدر»، لتكون رسالة مباشرة للاعبين قبل كل محاضرة فنية، تعكس الثقة في قدراتهم، وتؤكد دعم الجهاز الفني لهم.

وتولى شعبان بسطاوي، المنسق العام للمنتخبات الوطنية، الإشراف على تنفيذ الفكرة، بعد التنسيق الكامل مع إبراهيم حسن، في إطار منظومة متكاملة يعمل من خلالها الجهاز الفني على تهيئة اللاعبين ذهنيًا ونفسيًا، بالتوازي مع الجوانب الفنية والبدنية.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على خلق أجواء إيجابية داخل المعسكر، تساعد اللاعبين على التركيز وتجاوز ضغوط البطولة القارية، مع السعي للحفاظ على حالة الاستقرار والتحفيز قبل المباريات المقبلة في مشوار «الفراعنة» بأمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما نجح «الفراعنة» في قلب تأخرهم بهدف إلى انتصار، بفضل هدف التعادل الذي سجله عمر مرموش، قبل أن يحسم محمد صلاح اللقاء بهدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ليحصد المنتخب أول ثلاث نقاط.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، حيث تقام المباراة يوم الجمعة المقبل 26 ديسمبر، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في لقاء يسعى خلاله «الفراعنة» لمواصلة الانتصارات وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيدهم.