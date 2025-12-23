قرار فني لألونسو يثير انتباه رئيس ريال مدريد في المدرجات

أثار قرار فني اتخذه الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، انتباه فلورنتينو بيريز رئيس النادي، خلال مواجهة الفريق أمام إشبيلية، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، وانتهى بفوز النادي الملكي بهدفين دون رد.

وحقق ريال مدريد الانتصار على إشبيلية ليصل رصيده إلى 42 نقطة، محافظًا على المركز الثاني في جدول ترتيب «الليغا»، بينما تجمد رصيد الفريق الأندلسي عند 20 نقطة في المركز العاشر، في مباراة سارت فنيًا لصالح الملكي رغم بعض اللقطات التي لفتت الأنظار خارج المستطيل الأخضر.

ورصدت عدسات الكاميرات رد فعل من فلورنتينو بيريز في مدرجات ملعب المباراة، عقب قرار ألونسو استبدال البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، والدفع باللاعب غونزالو غارسيا بدلًا منه، رغم مشاركة فينيسيوس أساسيًا وتقديمه أداءً نشطًا خلال المباراة.

وظهر رئيس ريال مدريد في لقطة متداولة وهو يبدو عليه الاستغراب من قرار التبديل، حيث التقطت الكاميرات حركة شفاه توحي بتساؤله عن سبب خروج فينيسيوس في هذا التوقيت، وهي لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام الإسبانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الاستبدال في وقت كان فيه ريال مدريد متقدمًا في النتيجة، وسط محاولات من الجهاز الفني لإدارة دقائق اللعب والحفاظ على إيقاع الفريق، خاصة مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ومن المنتظر أن يواصل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال بيتيس، يوم الأحد الموافق 4 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب وتعزيز نتائجه الإيجابية.