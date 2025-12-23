الكونغو الديمقراطية يتخطى بنين في غياب «الفار»

افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالفوز 1 - 0 على منتخب بنين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

ويدين منتخب الكونغو الديمقراطية، الفائز باللقب عامي 1968 و1974، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ثيو بونجوندا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16.

بالنتيجة، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي السنغال وبوتسوانا، في حين بقي منتخب بنين بلا رصيد من النقاط.

وشهدت المباراة أول الأعطال التقنية في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب. وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) عملت بشكل عادي منذ انطلاق اللقاء وحتى مطلع الشوط الثاني، حين لجأ إليها حكم المباراة وقرر إلغاء الهدف الثاني لمنتخب الكونغو الديمقراطية بسبب التسلل.

غير أن الأمور تعقدت لاحقا بعدما طالب لاعبو منتخب بنين الحكم بمراجعة لقطة لمسة يد من مدافع الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا داخل منطقة الجزاء، حيث انتظر اللاعبون لعدة دقائق قبل أن يبلغهم الحكم بأن تقنية الفيديو المساعد كانت خارج الخدمة.

ولم تتوقف الإشكالات التقنية عند هذا الحد، إذ شهدت المباراة توقفات متكررة لإتاحة الفرصة للحكم من أجل إصلاح جهاز الاتصال الخاص به، لتمكينه من استعادة التواصل مع طاقم التحكيم المساعد.

وقبل نهاية اللقاء بنحو ربع ساعة، أشار الحكم مجددا إلى اللاعبين إلى أن تقنية الفيديو المساعد عادت إلى العمل، لتُستأنف المباراة في أجواء طبيعية بعد فترة من الارتباك التقني.