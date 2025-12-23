رسالة هادئة صنعت الفارق.. ماذا قال حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي؟

كشف عمر مرموش، نجم منتخب مصر، كواليس الحديث الذي دار داخل غرفة ملابس «الفراعنة» بين شوطي مباراة زيمبابوي، مؤكدًا أن رسالة حسام حسن جاءت هادئة وواضحة، وأسهمت بشكل مباشر في تغيير شكل المباراة خلال الشوط الثاني، وقيادة المنتخب لقلب النتيجة وتحقيق الفوز في افتتاح مشواره بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد، بعد هدف مبكر لمنتخب زيمبابوي أربك الحسابات، قبل أن يظهر رد الفعل في الشوط الثاني بتسجيل هدف التعادل عن طريق عمر مرموش، ثم هدف الفوز القاتل لمحمد صلاح.

وقال مرموش في تصريحاته عقب المباراة، إن حسام حسن طالب اللاعبين بالحفاظ على الهدوء وعدم التسرع، مؤكدًا لهم أن الفريق قدم شوطًا أول جيدًا وصنع عددًا كبيرًا من الفرص، وأن مسألة الوقت فقط هي ما تفصلهم عن العودة في النتيجة.

وأضاف مرموش أن المدير الفني شدد خلال حديثه على أن تسجيل الهدف الأول سيجعل المباراة أسهل، وسيمنح المنتخب السيطرة النفسية والفنية، وهو ما انعكس بالفعل داخل الملعب بعد هدف التعادل، حيث أصبحت الكرة أكثر سلاسة وتحكمًا بين أقدام لاعبي مصر.

وأوضح نجم المنتخب المصري أن حديث حسام حسن ركز على الثقة في النفس والالتزام بالأدوار الفنية، وعدم الانجرار وراء التوتر أو العصبية، خاصة مع بداية البطولة وضغط المباريات، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة كان لها تأثير واضح على أداء اللاعبين في الشوط الثاني.

ونجح منتخب مصر في ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع داخل أرض الملعب، بعدما استعاد توازنه الهجومي وفرض سيطرته، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، ويحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، متقاسمًا الصدارة مع منتخب جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في مواجهة يسعى خلالها «الفراعنة» للبناء على الانتصار الأول وتعزيز حظوظهم في التأهل.