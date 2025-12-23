صلاح لا يمس.. نجم نيجيريا يوجه رسالة حاسمة لكاراغر

واصل اسم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، حضوره في دائرة الجدل الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثارت تصريحات جايمي كاراغر، لاعب ليفربول السابق والمحلل الحالي، ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية، تجاوزت إنجلترا ووصلت إلى نجوم القارة الأفريقية.

ودخل صامويل تشوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا، على الخط، موجهًا رسالة مباشرة إلى كاراغر، أكد خلالها أن محمد صلاح يستحق الاحترام الكامل، نظرًا لما قدمه على مدار سنوات طويلة في الدوري الإنجليزي، وما حققه من أرقام وإنجازات جعلته واحدًا من أبرز نجوم الكرة الأفريقية في العصر الحديث.

وأوضح تشوكويزي أن محمد صلاح يمثل قدوة حقيقية لكل لاعب أفريقي، مشيرًا إلى أن ما يقدمه نجم ليفربول من مستويات ثابتة ومعدلات تهديفية مرتفعة داخل «البريميرليغ» يعكس حجم العمل والالتزام الذي يتمتع به اللاعب، مؤكدًا أن تلك الأرقام لا يمكن تجاهلها أو التقليل منها بسبب فترات فنية غير موفقة.

وأضاف لاعب منتخب نيجيريا أن كاراغر، بصفته لاعبًا سابقًا في ليفربول، يدرك جيدًا حجم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون داخل الأندية الكبرى، موضحًا أن الجلوس على مقاعد البدلاء أو الدخول في خلافات فنية لا ينتقص من قيمة لاعب بحجم محمد صلاح، الذي أثبت حضوره في أصعب الظروف وعلى أعلى المستويات.

وأشار تشوكويزي إلى أن محمد صلاح، حتى في الفترات التي لا يسجل فيها، يظل عنصرًا مؤثرًا داخل الملعب، لما يمتلكه من خبرة وقدرة على صناعة الفارق، مؤكدًا أن ليفربول لا يقدم أداءً أفضل في غياب نجم بحجمه، وهو ما يجعله لاعبًا لا يمكن التعامل معه بمنطق الأرقام فقط.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصريحات لكاراغر، رجح خلالها إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات المقبلة، قبل أن يعود ويتراجع عنها لاحقًا، مؤكدًا أن استمرار اللاعب مع الفريق بات الأقرب في الوقت الحالي، خاصة في ظل النقص العددي الذي يعانيه الخط الأمامي بسبب الإصابات.

وكان محمد صلاح قد وجه ردًا عمليًا على هذه الانتقادات داخل المستطيل الأخضر، بعدما قاد منتخب مصر لتحقيق فوز ثمين على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، مسجلًا هدف الفوز في الوقت القاتل، ليؤكد حضوره الحاسم مع منتخب بلاده.