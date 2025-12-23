المحكمة تمنح الزمالك فرصة جديدة في قضية أرض أكتوبر

منحت محكمة مجلس الدولة في مصر نادي الزمالك فرصة جديدة في قضية أرض فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر، بعدما قررت، اليوم الثلاثاء، إرجاء الفصل في الطعن المقدم من حسين لبيب، رئيس النادي، ضد وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمتعلق بقرار سحب الأرض المخصصة للنادي.

وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل موعدًا جديدًا لنظر القضية، وذلك للاطلاع على المذكرات المقدمة واستكمال الردود القانونية، في إطار المسار الطبيعي لإجراءات التقاضي.

ويعود النزاع إلى القرار الصادر من رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسحب قطعة أرض مخصصة لنادي الزمالك بمساحة 129 فدانًا، كانت مخصصة لإقامة فرع جديد للنادي، وهو القرار الذي طعن عليه الزمالك بدعوى عدم مشروعيته وصدوره من جهة غير مختصة، وفق ما ورد في صحيفة الطعن.

ومثل نادي الزمالك خلال الجلسة فريقه القانوني، بقيادة كمال شعيب، ومحمد عناني، إلى جانب عدد من محامي الإدارة القانونية بالنادي، حيث قدموا مرافعة استمرت قرابة 40 دقيقة، استعرضوا خلالها أوجه الطعن القانونية على قرار سحب الأرض.

وأكد فريق دفاع الزمالك أن القرار يخالف اللائحة العقارية والإجراءات القانونية المنظمة لتخصيص وسحب الأراضي للأندية الرياضية، مشددين على أن المهلة القانونية الممنوحة للنادي لتنفيذ الأعمال على الأرض لم تنته بعد، ما يجعل قرار السحب محل بطلان قانوني.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في فبراير استكمال نظر الطعن والبت في المذكرات المقدمة من جميع الأطراف، وسط ترقب داخل أروقة نادي الزمالك وجماهيره، في انتظار الحسم النهائي لمصير أرض فرع النادي الجديد بمدينة أكتوبر.