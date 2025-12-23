تيكسيرا: لحظات مفصلية السبب في خسارة الوحدة أمام الغرافة



أقر ديماس تيكسيرا مدرب الوحدة، بأن لحظات مفصلية في الشوط الثاني قلبت مجريات لقاء فريقه أمام مضيفه الغرافة القطري ضمن هدفه في اللحظات الأخيرة، ليخسر «العنابي» بهدف دون مقابل، في مواجهتهما ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الوحدة كان قد ضمن التأهل قبل مواجهة الأمس، وإلى أن الخسارة أمام الغرافة هي الأولى له هذا الموسم.



وقال تيكسيرا: «سيطرنا على الشوط الأول ولم نمنح الغرافة أي فرص. في الشوط الثاني، وضربة الجزاء المحتسبة ضدنا، ثم البطاقة الحمراء لحارس مرمانا محمد الشامسي، غيّرتا مجرى المباراة، ومن الناحية التكتيكية، أثر ذلك علينا، ونجح المنافس في صناعة فرص أكثر، وللأسف، كانت البطاقة الحمراء فارقة بشكل كبير».



فيما أعرب سيدو سانو مهاجم نادي الغرافة، عن سعادته بالمساهمة الحاسمة، بعدما رفع الفوز رصيد فريقه إلى 6 نقاط، ليبقي آماله قائمة في بلوغ دور الـ16 قبل جولتين من ختام مرحلة الدوري، وقال: «أود أن أشكر المدير الفني وكامل فريق الغرافة، لأننا كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولكننا آمنا بأنفسنا ونجحنا في حصد النقاط الثلاث، وهو أمر كان مهماً للبقاء في سباق المنافسة، ونحن فخورون جداً بهذا الفوز وسنواصل العمل بجد من أجل حسم التأهل.



وسجل سانو هدف الفوز في الدقيقة 87، بعدما تابع تمريرة آرون غونارسون، فيما أشاد المدير الفني بيدرو مارتينيز مدرب الغرافة، بإصرار لاعبيه في مباراة شهدت إكمال الفريقين اللقاء بعشرة لاعبين لكل منهما، وقال مارتينيز: كانت مباراة بالغة الأهمية بالنسبة لنا من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والشوط الأول كان صعباً، وكان الوحدة الطرف الأفضل، لكننا رغم ذلك صنعنا أخطر الفرص.



وأضاف: «الشوط الثاني كان مختلفاً تماماً، سيطرنا على المباراة، استحوذنا على الكرة وصنعنا العديد من الفرص، وحتى بعد أن لعب الفريقان بعشرة لاعبين، تأقلمنا بشكل جيد وأظهرنا مرونة تكتيكية عالية، ونحتاج فقط إلى أن نكون أكثر حسماً أمام المرمى، لأن مثل هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المباريات».



ويذكر أن الوحدة الذي يملك 13 نقطة، سيخوض مواجهتين صعبتين أمام الأهلي والهلال السعوديين في فبراير المقبل، فيما يطمح الغرافة لتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام الاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني، سعياً لحجز مقعده في دور الـ 16.